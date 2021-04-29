Первая лига. Волынь проигрывает и рискует выпасть из гонки за УПЛ

«Волынь» в матче 24-го тура Первой лиги на выезде играла против середняка «Полесья» и уступила со счетом 0:1.

Для команды Василия Сачко это третий кряду неудачный матч. После двух ничейных результатов «Волынь» уступила и рискует еще больше отстать от топ-3.

До матчей конкурентов «Волынь» идет на 5-м месте, отставая от третьей позиции уже на 6 очков.

Первая лига. 24-й тур

Полесье - Волынь 1:0

Гол: Коваль, 7