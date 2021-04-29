24-й тур
Полесье
1 : 0
Волынь
29.04.2021, FT

Первая лига. Волынь проигрывает и рискует выпасть из гонки за УПЛ

Луцкая команда снова теряет очки

  • 29.04.2021 15:27
  • 821 просмотр
  • 1 комментарий
Первая лига. Волынь проигрывает и рискует выпасть из гонки за УПЛ
© fcvolyn.net

«Волынь» в матче 24-го тура Первой лиги на выезде играла против середняка «Полесья» и уступила со счетом 0:1.

Для команды Василия Сачко это третий кряду неудачный матч. После двух ничейных результатов «Волынь» уступила и рискует еще больше отстать от топ-3.

До матчей конкурентов «Волынь» идет на 5-м месте, отставая от третьей позиции уже на 6 очков.

Первая лига. 24-й тур

Полесье - Волынь 1:0
Гол: Коваль, 7

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    =*=
    online
      =*=, 29.04.2021 15:42
    -1
    Это серьёзная пробоина. Ну теперь пусть Николаев по головам идёт.
    Ведь Игробизнес сегодня сливает в пользу 1925.)
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