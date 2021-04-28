Полесье — Волынь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 29 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет луцкую «Волынь».
Матч пройдет в Житомире на центральном стадионе. Прямая трансляция встречи начнется в 13:30.
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Источник — YouTube
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