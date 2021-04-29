УАФ заслушала объяснения Гельзина, но вердикт еще не вынесла

КДК УАФ провел заседание по громкому делу

  • 29.04.2021 15:50
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УАФ заслушала объяснения Гельзина, но вердикт еще не вынесла
© uaf.ua

Контроль-дисциплинарный комитет УАФ провел заседание по делу президента «Олимпика» Владислава Гельзина.

Заслушав все стороны, в том числе объяснения самого Гельзина, КДК отложил окончательный вердикт на следующее заседание.

Гельзин обвиняется в том, что после матча УПЛ с «Шахтером» нецензурно выражался в адрес судейского корпуса, а также ворвался в комнату арбитров.

Ранее сообщалось, что президент «Олимпика» получит дисквалификацию на 5 лет.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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