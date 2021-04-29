УАФ заслушала объяснения Гельзина, но вердикт еще не вынесла

Контроль-дисциплинарный комитет УАФ провел заседание по делу президента «Олимпика» Владислава Гельзина.

Заслушав все стороны, в том числе объяснения самого Гельзина, КДК отложил окончательный вердикт на следующее заседание.

Гельзин обвиняется в том, что после матча УПЛ с «Шахтером» нецензурно выражался в адрес судейского корпуса, а также ворвался в комнату арбитров.

Ранее сообщалось, что президент «Олимпика» получит дисквалификацию на 5 лет.