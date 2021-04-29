Владислав ГЕЛЬЗИН: «КДК выслушал мое мнение, я извинился за эмоции»

Президент «Олимпика» выступил на заседании КДК УАФ

  • 29.04.2021 12:35
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Владислав ГЕЛЬЗИН: «КДК выслушал мое мнение, я извинился за эмоции»
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал заседание КДК УАФ, которое состоялось 29 апреля по итогам рассмотрения скандального инцидента с его участием в матче донетчан против «Шахтера». 

 «КДК сегодня состоялся, я на нем тоже присутствовал и выступил со своим мнение. Были заслушаны все мнения, КДК их принял во внимание и ушел на паузу, чтобы позднее принять окончательное решение по этому вопросу.

Безусловно, это были эмоции, за которые я извинился. Сожалею что они выплеснулись наружу и я дал повод для такого скандала. Но ведь сама суть проблемы от этого тоже не меняется, от того, что происходит в судейском корпусе.

Как говорят, слепому видно, а глухому слышно. Считаю, что все сводится сугубо к личной мести Баранки в адрес футбольного клуба «Олимпик» и меня лично. Считаю, что он ангажирован в этом деле. Мы привели КДК свои аргументы, примеры из истории чемпионатов мира, когда были эмоциональные выпады в адрес судей, но о дисквалификации речь не шла. Все обвинения, по сути, высосаны из пальца. Были собраны все мои высказывания за четыре прошлых года и ими меня обвиняют», - сказал Гельзин.

Напомним, шестого марта, после игры 17-го тура УПЛ «Олимпик» – «Шахтер» Гельзин ворвался в судейскую комнату, а затем употребил матерные слова в прямом эфире

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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