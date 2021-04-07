Владислав ГЕЛЬЗИН: «Если меня дисквалифицируют, я расскажу все, что знаю»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, что собирается сделать, если его отстранят от футбола.

«Нам прислали целый список претензий – там 99,9% собрали высказывания за весь период деятельности, еще с донецких времен во Второй и Первой лигах. Все протоколы заседаний. И теперь пытаются эти все ответы использовать против нас. Что это за отношение?

Мы содержим клуб, вкладываем деньги. Один из немногих клубов, которые приехали из зоны АТО, при этом нам удалось клуб не только сохранить, но еще и пытаемся развиваться, несмотря ни на что. Даже слов нет.

А что касается того, насколько меня дисквалифицируют, я знаю примеры того, когда за подобные высказывания тренера дисквалифицировали, условно, на три игры. Там даже о годе не идет речь, не то, что о пожизненной дисквалификации. Однако в нашей стране все возможно.

Я же наступил кому-то на одно место, им это неприятно, и они всеми методами устроить показательное выступление для устрашения остальных. Но мы будем бороться до конца. И если меня дисквалифицируют, я уйду с должности президента и буду бороться уже как гражданское лицо. Мне никто не сможет рот закрыть. И вот тогда я буду говорить все, что я знаю, потому что сегодня не имею возможности – на нас, если что, то санкции, то штрафы, то дисквалификации. Аттестат, не дай бог, еще не дадут клубу. Мы видим по развитию сценария, какая против нас атака. Но руки опускать не намерены», – сказал Гельзин.

Ранее Гельзин обещал обратиться в Лозанну, если его все же дисквалифицируют.