Владислав ГЕЛЬЗИН: «Если меня дисквалифицируют, я расскажу все, что знаю»

Президент «Олимпика» не собирается опускать руки

  • 07.04.2021 22:40
  • 3232 просмотра
  • 7 комментариев
Владислав ГЕЛЬЗИН: «Если меня дисквалифицируют, я расскажу все, что знаю»
© YouTube. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, что собирается сделать, если его отстранят от футбола.

«Нам прислали целый список претензий – там 99,9% собрали высказывания за весь период деятельности, еще с донецких времен во Второй и Первой лигах. Все протоколы заседаний. И теперь пытаются эти все ответы использовать против нас. Что это за отношение?

Мы содержим клуб, вкладываем деньги. Один из немногих клубов, которые приехали из зоны АТО, при этом нам удалось клуб не только сохранить, но еще и пытаемся развиваться, несмотря ни на что. Даже слов нет.

А что касается того, насколько меня дисквалифицируют, я знаю примеры того, когда за подобные высказывания тренера дисквалифицировали, условно, на три игры. Там даже о годе не идет речь, не то, что о пожизненной дисквалификации. Однако в нашей стране все возможно. 

Я же наступил кому-то на одно место, им это неприятно, и они всеми методами устроить показательное выступление для устрашения остальных. Но мы будем бороться до конца. И если меня дисквалифицируют, я уйду с должности президента и буду бороться уже как гражданское лицо. Мне никто не сможет рот закрыть. И вот тогда я буду говорить все, что я знаю, потому что сегодня не имею возможности – на нас, если что, то санкции, то штрафы, то дисквалификации. Аттестат, не дай бог, еще не дадут клубу. Мы видим по развитию сценария, какая против нас атака. Но руки опускать не намерены», – сказал Гельзин.

Ранее Гельзин обещал обратиться в Лозанну, если его все же дисквалифицируют.

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Источник — Footboom

(16 голосов)

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Комментарии
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 07.04.2021 23:43
    0
    "тоді я буду говорити все, що знаю"? Тоді хай краще дискваліфікують, може на цей раз все розкажуть, а то всі грозяться, але потім мовчать.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 07.04.2021 23:06
    0
    7 апреля 2021 21:05
    "И в самом деле, к чему играть в притворные игрушки?". Журналист - об отсутствии системы VAR в матче "Мариуполь" - "Шахтер"
    Кстати, на очередном матче с участием еще одного претендента на чемпионский титул УПЛ - "Шахтера" против "Мариуполя" - использование VAR Комитет арбитров УАФ почему-то вообще счел неуместным.
    И в самом деле, к чему играть в притворные игрушки? - написал Линник на своей странице в Фейсбуке.
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 07.04.2021 22:54
    +1
    Очередь занимай за Поворознюком
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 07.04.2021 22:53
    +3
    Кварцяный тоже в свое время грозился сейф с компроматом открыть. Но так и сдулся почему то.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.04.2021 22:51
    0
    шантаж, єто просьба которой сложно отказать
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.04.2021 22:50
    +4
    логика конечно...а если нет буду продолжать варриться в этом
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 07.04.2021 22:50
    +1
    Может Гельзин?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.04.2021 22:50
    +4
    логика конечно...а если нет буду продолжать варриться в этом
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 07.04.2021 22:53
    +3
    Кварцяный тоже в свое время грозился сейф с компроматом открыть. Но так и сдулся почему то.
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 07.04.2021 22:54
    +1
    Очередь занимай за Поворознюком
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 07.04.2021 22:50
    +1
    Может Гельзин?
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 07.04.2021 23:43
    0
    "тоді я буду говорити все, що знаю"? Тоді хай краще дискваліфікують, може на цей раз все розкажуть, а то всі грозяться, але потім мовчать.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 07.04.2021 23:06
    0
    7 апреля 2021 21:05
    "И в самом деле, к чему играть в притворные игрушки?". Журналист - об отсутствии системы VAR в матче "Мариуполь" - "Шахтер"
    Кстати, на очередном матче с участием еще одного претендента на чемпионский титул УПЛ - "Шахтера" против "Мариуполя" - использование VAR Комитет арбитров УАФ почему-то вообще счел неуместным.
    И в самом деле, к чему играть в притворные игрушки? - написал Линник на своей странице в Фейсбуке.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 07.04.2021 22:51
    0
    шантаж, єто просьба которой сложно отказать
    Ссылка
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