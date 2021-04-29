Ман Юнайтед

29 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимает «Рому».

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.

Напомним, что на стадии 1/4 финала подопечные Оле-Гуннара Сульшера дважды победили испанскую «Гранаду» с одинаковым счетом 2:0. А «Рома» выбила из турнира одного из главных фаворитов – нидерландский «Аякс», выиграв в гостях 2:1 и на своем поле сыграв вничью 1:1. Еще ранее в 1/8 финала команда Паулу Фонсеки заставила прекратить борьбу за трофей донецкий «Шахтер», два раза одолев его и в дома 3:0, и в гостях 2:1. Интересно, что в прошлом сезоне обе команды также выступали в Лиге Европы и обе проиграли будущему победителю испанской «Севилье». Итальянский клуб уступил в 1/8 финала, а англичане потерпели поражение в полуфинале.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Видеотрансляция матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Рома».