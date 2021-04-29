ГРЕСЬ – о судействе в матче Олимпик – Заря: «Вам нравится такой футбол?»

Специалист вспомнил, что с «Зарей» подобное происходит не впервые

  • 29.04.2021 13:10
  • 2330 просмотров
  • 3 комментария
ГРЕСЬ – о судействе в матче Олимпик – Заря: «Вам нравится такой футбол?»
© ФК Заря Луганск

Известный журналист и футбольный аналитик Евгений Гресь поделился мнением о скандальном судействе в перенесенном матче 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря» (2:1).
 
«Возмущаясь попыткой создания Суперлиги, мы как-то не задумываемся о том, что такой турнир, на мой взгляд, давно существует в рамках УПЛ.
 
Помните, как «Заря» попыталась побороться за второе место в прошлом чемпионате? Видите, что с ней сделали, как только на горизонте снова замаячили серебряные медали?
 
Вам нравится такой футбол?», – написал Гресь на своей странице в фейсбуке.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 29.04.2021 13:45
    +1
    На кол посадить их всех. Нехорошие люди они
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.04.2021 13:23
    +4
    предлагаю всем соседам судди балакина загнобить его морально
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 29.04.2021 13:14
    +9
    противно смотреть на мафию судейскую,во главе с Павелком !
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 29.04.2021 13:14
    +9
    противно смотреть на мафию судейскую,во главе с Павелком !
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 29.04.2021 13:23
    +4
    предлагаю всем соседам судди балакина загнобить его морально
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 29.04.2021 13:45
    +1
    На кол посадить их всех. Нехорошие люди они
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности