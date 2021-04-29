ГРЕСЬ – о судействе в матче Олимпик – Заря: «Вам нравится такой футбол?»

Известный журналист и футбольный аналитик Евгений Гресь поделился мнением о скандальном судействе в перенесенном матче 10-го тура УПЛ «Олимпик» – «Заря» (2:1).



«Возмущаясь попыткой создания Суперлиги, мы как-то не задумываемся о том, что такой турнир, на мой взгляд, давно существует в рамках УПЛ.



Помните, как «Заря» попыталась побороться за второе место в прошлом чемпионате? Видите, что с ней сделали, как только на горизонте снова замаячили серебряные медали?



Вам нравится такой футбол?», – написал Гресь на своей странице в фейсбуке.