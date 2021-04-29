Жажа Коэльо рассказал, почему Металлист не смог пройти Динамо в Кубке УЕФА

Экс-игрок харьковского клуба считает, что харьковчане проиграли еще до начала противостояния

  • 29.04.2021 12:45
  • 1565 просмотров
  • 3 комментария
Жажа Коэльо рассказал, почему Металлист не смог пройти Динамо в Кубке УЕФА
© ФК Металлист

Бывший игрок «Металлиста» Жажа Коэльо рассказал, почему харьковский клуб не смог пройти «Динамо» в 1/8 финала Кубка УЕФА сезона 2008/09.
 
«Я предпочел бы сыграть с «Миланом» или какой-то английской или немецкой командой, чем с «Динамо» в Кубке УЕФА. Почему? В Украине у «Динамо» была история. «Динамо» с «Шахтером» всегда вели борьбу за первое место. «Металлист» всегда был третьим. Система была завязана под эти два клуба. Жребий дает «Динамо». Что происходит?
 
Все украинские футболисты «Металлиста», как бы так правильнее выразиться, с большим пиететом относились к «Динамо». Они считали «Динамо» более сильной командой, понимаете? Получается, уже до игры сложился такой климат в коллективе — дескать, сложно будет победить «Динамо». Вот почему я говорю, что лучше было бы сыграть с «Миланом». На 100 % нам было бы легче. Не было бы этого почтительного отношения к «Динамо», – сказал Коэльо в интервью еженедельнику «Футбол».
 
Отметим, что «Динамо» победило по правилу выездного гола, выиграв 1:0 в Киеве, и проиграв 2:3 в Харькове.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.04.2021 13:14
    0
    Странно, а почему же тогда в чемпионате постоянно обыгрывали и Динамо и Шахтер? Команды были равные на тот момент, просто у Динамо класс игроков был повыше, да и повезло может где-то чуть больше. Динамо было способно выиграть эту ЛЧ потому лучше может был бы и другой клуб. Но не Милан конечно, который вылетел еще в 1/16 финала.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 29.04.2021 13:03
    0
    ihor5235, 29.04.2021 12:47
    Бред несет!
    Кожний має право на власну думку, тим більше це думка гравця, який знає побільше вболівальників.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 29.04.2021 12:47
    +1
    Бред несет!
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 29.04.2021 12:47
    +1
    Бред несет!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.04.2021 13:14
    0
    Странно, а почему же тогда в чемпионате постоянно обыгрывали и Динамо и Шахтер? Команды были равные на тот момент, просто у Динамо класс игроков был повыше, да и повезло может где-то чуть больше. Динамо было способно выиграть эту ЛЧ потому лучше может был бы и другой клуб. Но не Милан конечно, который вылетел еще в 1/16 финала.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 29.04.2021 13:03
    0
    ihor5235, 29.04.2021 12:47
    Бред несет!
    Кожний має право на власну думку, тим більше це думка гравця, який знає побільше вболівальників.
    Ссылка
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