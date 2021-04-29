Жажа Коэльо рассказал, почему Металлист не смог пройти Динамо в Кубке УЕФА

Бывший игрок «Металлиста» Жажа Коэльо рассказал, почему харьковский клуб не смог пройти «Динамо» в 1/8 финала Кубка УЕФА сезона 2008/09.



«Я предпочел бы сыграть с «Миланом» или какой-то английской или немецкой командой, чем с «Динамо» в Кубке УЕФА. Почему? В Украине у «Динамо» была история. «Динамо» с «Шахтером» всегда вели борьбу за первое место. «Металлист» всегда был третьим. Система была завязана под эти два клуба. Жребий дает «Динамо». Что происходит?



Все украинские футболисты «Металлиста», как бы так правильнее выразиться, с большим пиететом относились к «Динамо». Они считали «Динамо» более сильной командой, понимаете? Получается, уже до игры сложился такой климат в коллективе — дескать, сложно будет победить «Динамо». Вот почему я говорю, что лучше было бы сыграть с «Миланом». На 100 % нам было бы легче. Не было бы этого почтительного отношения к «Динамо», – сказал Коэльо в интервью еженедельнику «Футбол».



Отметим, что «Динамо» победило по правилу выездного гола, выиграв 1:0 в Киеве, и проиграв 2:3 в Харькове.

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