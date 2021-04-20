ЖАЖА: «Рыкун напился за десять минут и начал буянить»

35-летний экс-форвард «Металлиста» Жажа Коэльо рассказал о том, как он пил с украинским полузащитником «желто-синих» Александром Рыкуном.

- Часто пили с Рыкуном?

- Раза хватило. Двадцати минут.

- Ну расскажите.

- Рики на каждой тренировке доставал Эдмара: «Хочу напиться с Жажей». Я был не против, но поинтересовался у Эдмара, как мы будем общаться, если Рики ни бум-бум по-английски?

Рики это мало интересовало. «Мы не будем говорить, будем пить», — передал через Эдмара. Окей. Я купил виски. Позвал Рики к себе. Начинаем процесс, он даже немного заговорил по-английски (смеется). Какие-то базовые вещи о футболе, атаке, передачах.

Так как он пьет виски, в Бразилии так не пьют. Рики делает залпом три глотка и затем запивает кока-колой. Короче, прошло минут десять, и Рики уже в зюзю. Начинает буянить. Я звоню Вадиму Комардину (экс-начальнику селекции «Металлиста») и прошу его забрать. Весь этот процесс занял двадцать минут. Рики не только божественно играл, но и пил с вдохновением.

Контракт Жажи принадлежал «Металлисту» с 2008 по 2010 годы и с 2013 по 2014 годы.