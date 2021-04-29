КОСТЮК: «Люди думают, что у меня потрясающий год, но я этого не вижу»

Третья ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала свои результаты в этом году.



«Я честно могу сказать, что я улучшила многие аспекты своей игры. Я четко это вижу, особенно на грунте, я вижу, какие у меня есть преимущества над соперницами. Иногда это не работает так, как бы мне хотелось. Очевидно, я считаю, что у меня получается хорошо играть и в атаке, и в защите, и на приеме, и на подаче. То есть, нет такого, что бы я могла назвать что-то одно своим козырем, но я также думаю, что у меня всегда есть запасные варианты. Я знаю, что если что-то не работает, у меня есть еще 10 других вариантов, как я могу играть. Это то, что есть в моей игре, и я надеюсь, что смогу сохранить это качество как можно дольше.



Я вышла во второй полуфинал, наверное, некоторые люди смотрят на меня и думают, мол, Боже мой, да у неё же потрясающий год. И я смотрю на себя и не вижу этого, потому что я знаю и другую сторону историю, потому что я играла в полуфинале в Абу-Даби и потом получила травму. Потом я застряла в комнате (на карантине) и не смогла хорошо выступить в Австралии, потому что плечо я не вылечила. Мне нужно было сделать паузу и вылечить его, потом я заразилась коронавирусом и пропустила много турниров. Я пропустила австралийскую серию, потому что сыграла там всего на одном турнире WTA и на «Шлеме», я пропустила Доху, Дубай, Мексику, Чарльстон», – сказала Костюк.