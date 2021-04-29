ФОТО. Как выход Зинченко помог Ман Сити переломить ход матча в Париже

Украинец позволил Филу Фодену гораздо больше открываться по всему полю

  • 29.04.2021 11:39
  • 3315 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Как выход Зинченко помог Ман Сити переломить ход матча в Париже
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Сити» (1:2) английскому клубу удалось одержать волевую выездную победу.

Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 61 минуте, когда «горожане» уступали (0:1), но уже спустя 3 минуты отдал ассист на Кевина Де Брюйне.

Известный журналист Андрес Агулла показал карту касаний левого вингера «Сити» Фила Фодена. Он после выхода Зинченко стал гораздо больше открываться по всему полю.

 

 

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 29.04.2021 13:10
    0
    Зина зиной, но мячи бьіли шальньіе, особенно со штрафного, попал прямо в створку между игроками....вот вам и фарт...!Удача вьібрала в тот день Сити...Зина хорошо играл, но пару раз обрезал...но єто рабочие моментьі...идиально играть тяжело
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.04.2021 12:40
    +1
    я ржу никак он не помог
    Игру сделали Силва, де брюйне, марез
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 29.04.2021 12:02
    -2
    Как же?
    Замена. Выходит свежий игрок. Команда в это время переводит дух и что то осмысливает. А потом влетел "дурак" после легкого пасика от Зинченко. А если бы мяч кого то зацепил и всё пошло иначе?
    Не бывает БЫ? А в песне Высоцкого?
    Уж ты бы лучше бы молчала бы
    — Накрылась премия в квартал!
    Сразу ТРИ Бы в одной фразе!!!
    Они были, есть и будут теперь.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 29.04.2021 11:53
    +3
    Гвардиола решил в первом матче перестраховаться, взять малой кровью. Канселу как защитник больше настроен на оборону. А с выходом Зины команда больше стала играть на атаку, Зина более атакующий защитник, который не боится идти в перёд, чем открывая зоны для нападающих.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 29.04.2021 11:53
    +3
    Гвардиола решил в первом матче перестраховаться, взять малой кровью. Канселу как защитник больше настроен на оборону. А с выходом Зины команда больше стала играть на атаку, Зина более атакующий защитник, который не боится идти в перёд, чем открывая зоны для нападающих.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.04.2021 12:40
    +1
    я ржу никак он не помог
    Игру сделали Силва, де брюйне, марез
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 29.04.2021 13:10
    0
    Зина зиной, но мячи бьіли шальньіе, особенно со штрафного, попал прямо в створку между игроками....вот вам и фарт...!Удача вьібрала в тот день Сити...Зина хорошо играл, но пару раз обрезал...но єто рабочие моментьі...идиально играть тяжело
    Ссылка
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