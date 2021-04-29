ФОТО. Как выход Зинченко помог Ман Сити переломить ход матча в Париже

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Сити» (1:2) английскому клубу удалось одержать волевую выездную победу.

Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 61 минуте, когда «горожане» уступали (0:1), но уже спустя 3 минуты отдал ассист на Кевина Де Брюйне.

Известный журналист Андрес Агулла показал карту касаний левого вингера «Сити» Фила Фодена. Он после выхода Зинченко стал гораздо больше открываться по всему полю.