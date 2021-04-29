ФОТО. Как выход Зинченко помог Ман Сити переломить ход матча в Париже

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Сити» (1:2) английскому клубу удалось одержать волевую выездную победу.
Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 61 минуте, когда «горожане» уступали (0:1), но уже спустя 3 минуты отдал ассист на Кевина Де Брюйне.
Известный журналист Андрес Агулла показал карту касаний левого вингера «Сити» Фила Фодена. Он после выхода Зинченко стал гораздо больше открываться по всему полю.
Una de las claves del cambio de partido es la posición de Phil Foden.— Andres Agulla (@aagulla_espn) April 28, 2021
En el primer tiempo jugó pegado a la banda, en el segundo juega el carril interior. El ingreso de Zinchenko.. pic.twitter.com/ZCrdq00TTn
Источник — Sport.ua
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Игру сделали Силва, де брюйне, марез
Замена. Выходит свежий игрок. Команда в это время переводит дух и что то осмысливает. А потом влетел "дурак" после легкого пасика от Зинченко. А если бы мяч кого то зацепил и всё пошло иначе?
Не бывает БЫ? А в песне Высоцкого?
Уж ты бы лучше бы молчала бы
— Накрылась премия в квартал!
Сразу ТРИ Бы в одной фразе!!!
Они были, есть и будут теперь.
Игру сделали Силва, де брюйне, марез
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