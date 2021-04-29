ВИДЕО. Фанаты Ромы горячо провожали команду перед полуфиналом Лиги Европы

В четверг, 29 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Рому».

Перед вылетом в Англию римскую команду горячо провожали болельщики. На улицах собралось несколько тысяч фанатов, которые пели песни, били в барабаны и палили фаеры.

Начало матча «Манчестер Юнайтед» - «Рома» начнется в 22:00 по Киеву.

«Манчестер Юнайтед» — «Рома». Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы.