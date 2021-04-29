ЛИНЕКЕР: «Победа Сити – один из лучших матчей английских клубов в истории»

Известный в прошлом футболист сборной Англии Гари Линекер впечатлен выездной победой «Ман Сити» над ПСЖ (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это был один из лучших матчей в исполнении английской команды на выезде в истории еврокубков. Великолепный перфоманс от «Сити», — написал Линекер в Twitter.

Вторая игра между ПСЖ и «Манчестер Сити» состоится 4 мая в Англии на стадионе «Этихад».