ЛИНЕКЕР: «Победа Сити – один из лучших матчей английских клубов в истории»

Известный в прошлом футболист сборной Англии Гари Линекер впечатлен выездной победой «Ман Сити» над ПСЖ (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Это был один из лучших матчей в исполнении английской команды на выезде в истории еврокубков. Великолепный перфоманс от «Сити», — написал Линекер в Twitter.
Вторая игра между ПСЖ и «Манчестер Сити» состоится 4 мая в Англии на стадионе «Этихад».
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Источник — Twitter
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