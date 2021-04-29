ЛИНЕКЕР: «Победа Сити – один из лучших матчей английских клубов в истории»

Эксперт отметил игру «горожан» с ПСЖ

  • 29.04.2021 10:35
  • 763 просмотра
  • 1 комментарий
ЛИНЕКЕР: «Победа Сити – один из лучших матчей английских клубов в истории»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Известный в прошлом футболист сборной Англии Гари Линекер впечатлен выездной победой «Ман Сити» над ПСЖ (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это был один из лучших матчей в исполнении английской команды на выезде в истории еврокубков. Великолепный перфоманс от «Сити», — написал Линекер в Twitter.

Вторая игра между ПСЖ и «Манчестер Сити» состоится 4 мая в Англии на стадионе «Этихад».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Milan1990
    online
      Milan1990, 29.04.2021 11:16
    0
    Отскочили! два несчастных случая для ПСЖ, это не голы, а несчастья какие то! Кроме момента у Фодена, не было больше ничего! Жаль ПСЖ!
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 29.04.2021 11:16
    0
    Отскочили! два несчастных случая для ПСЖ, это не голы, а несчастья какие то! Кроме момента у Фодена, не было больше ничего! Жаль ПСЖ!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности