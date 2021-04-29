Английские клубы всегда проходили дальше после победы в первом матче

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Сити» (1:2) английский клуб одержал выездную победу и сделал заявку на выход в финал.

Интересно, что в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов английские клубы 47 выигрывали первый матч противостояния в плей-офф. И в 47 случаях они проходили в следующий раунд.

Ответный матч состоится 4 мая в Манчестере.