Ди Мария повторил рекорд ПСЖ по ассистам

Аргентинский хавбек сделал 103 результативные передачи

  • 29.04.2021 07:59
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Ди Мария повторил рекорд ПСЖ по ассистам
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Сити» (1:2) автором единственного гола парижан стал Маркиньос после точной передачи Анхеля Ди Марии.

Для аргентинского хавбека это был 103 ассист в составе ПСЖ. Таким образом, он повторил рекорд клуба по голевым передачам за всю историю, который ранее принадлежал экс-форварду Сафету Сушичу.

Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года. Аргентинец провел за парижан 257 матчей во всех турнирах, в которых отдал 65 передач в чемпионате Франции, 17 – в Лиге чемпионов, 11 – в Кубке французской лиги, 9 – в Кубке Франции, 1 – в Суперкубке Франции.

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Источник — Sport.ua

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