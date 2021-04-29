Ди Мария повторил рекорд ПСЖ по ассистам

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ – «Манчестер Сити» (1:2) автором единственного гола парижан стал Маркиньос после точной передачи Анхеля Ди Марии.

Для аргентинского хавбека это был 103 ассист в составе ПСЖ. Таким образом, он повторил рекорд клуба по голевым передачам за всю историю, который ранее принадлежал экс-форварду Сафету Сушичу.

Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года. Аргентинец провел за парижан 257 матчей во всех турнирах, в которых отдал 65 передач в чемпионате Франции, 17 – в Лиге чемпионов, 11 – в Кубке французской лиги, 9 – в Кубке Франции, 1 – в Суперкубке Франции.