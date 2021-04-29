Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Победа закономерная в плане счета на табло»

Главный тренер донецкого «Олимпика» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:1), а также тяжелую травму форварда Ибрагима Каргбо:

«Игра это игра, результат - это результат, но здоровье прежде всего. У Каргбо перелом и большой и малой берцовой костей, как мне сказали. Отправляем его в Киев на операцию. Осадок остался. Ничего там умышленного не было, два игрока боролись. Подлости никакой не было. Удаление? Спорный мяч, динамика. Не хочется разбирать, но самое главное, что подлости со стороны Василя не было.

Календарь есть календарь, но «Заре» было сложнее, ведь у них Кубок был, дополнительное время. В прошлом матче с «Зарей» мы могли что-то зацепить, и сейчас мы настраивались на успех. Не могу сказать, что победа закономерная, но она закономерная в плане счета на табло, где 2:1 в нашу пользу. Мы давно не выигрывали, но в конце был страх потерять эту победу. Ушли с последнего места, однако не успокаиваемся.

Ничего не будет стоить победа, если все остальные матчи проиграем. А выигрываем мы не так часто. Сейчас ребята еще порадуются, а потом подготовка», - сказал Калитвинцев.