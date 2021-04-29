Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Победа закономерная в плане счета на табло»

Наставник «Олимпика» – о результате матча с «Зарей»

  • 29.04.2021 07:19
  • 3963 просмотра
  • 8 комментариев
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Победа закономерная в плане счета на табло»
© ФК Олимпик Донецк. Юрий Калитвинцев

Главный тренер донецкого «Олимпика» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над луганской «Зарей» (2:1), а также тяжелую травму форварда Ибрагима Каргбо:

«Игра это игра, результат - это результат, но здоровье прежде всего. У Каргбо перелом и большой и малой берцовой костей, как мне сказали. Отправляем его в Киев на операцию. Осадок остался. Ничего там умышленного не было, два игрока боролись. Подлости никакой не было. Удаление? Спорный мяч, динамика. Не хочется разбирать, но самое главное, что подлости со стороны Василя не было.

Календарь есть календарь, но «Заре» было сложнее, ведь у них Кубок был, дополнительное время. В прошлом матче с «Зарей» мы могли что-то зацепить, и сейчас мы настраивались на успех. Не могу сказать, что победа закономерная, но она закономерная в плане счета на табло, где 2:1 в нашу пользу. Мы давно не выигрывали, но в конце был страх потерять эту победу. Ушли с последнего места, однако не успокаиваемся.

Ничего не будет стоить победа, если все остальные матчи проиграем. А выигрываем мы не так часто. Сейчас ребята еще порадуются, а потом подготовка», - сказал Калитвинцев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    keegan
    online
      keegan, 29.04.2021 09:47
    0
    скорейшего выздоровления
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 29.04.2021 09:43
    +3
    Maslyaspor, 29.04.2021 09:36
    Подивіться червону картку Забарному в матчі з Ворсклою , той самий оффсайд і намагання захисника вибити м'яч, гравець Ворскли вже бачив відмашку рефері , але все одно продовжив атаку , а потім Забарний підслизнувся і поїхав прямою ногою.Але , аж ніяк не умисно , але фол є фол. Начхати що він підслизнувся і було перед цим зафіксовано положення похзагрою . Тому припиніть куню писати. Тут випадок незумтсного нанесення важких тілесних пошкоджень.
    УЖАСНАЯ ТРАВМА ВАН ДЕЙКА.
    Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк получил травму в матче с Эвертоном в 5-м туре английской Премьер-лиги.
    На 6-й минуте встречи ван Дейк получил удар по ногам от голкипера Джордана Пикфорда в штрафной площади. Нидерландский центрбек не смог продолжить поединок, и на 11-й минуте вместо него на поле вышел Джо Гомес.
    Арбитр Майкл Оливер не стал назначать пенальти в этом эпизоде и не показал Пикфорду красную карточку, поскольку после просмотра повтора зафиксировал офсайд у ван Дейка."
    У нас другие правила чем в Англии???!
    Ссылка
    Maslyaspor
      Maslyaspor, 29.04.2021 09:36
    -3
    Подивіться червону картку Забарному в матчі з Ворсклою , той самий оффсайд і намагання захисника вибити м'яч, гравець Ворскли вже бачив відмашку рефері , але все одно продовжив атаку , а потім Забарний підслизнувся і поїхав прямою ногою.Але , аж ніяк не умисно , але фол є фол. Начхати що він підслизнувся і було перед цим зафіксовано положення похзагрою . Тому припиніть куню писати. Тут випадок незумтсного нанесення важких тілесних пошкоджень.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 29.04.2021 08:48
    -1
    odiniznashih, 29.04.2021 08:07
    Подлости не было, но была хитрость со стороны Каргбо.
    Он хотел упасть, чтобы заработать штрафной, поэтому не стал перепрыгивать лежащего вратаря, а специально тянул ногу по газону.
    Но что то пошло не так, и нога попала между ног вратаря.
    Согласен на все 💯
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 29.04.2021 08:07
    +1
    Подлости не было, но была хитрость со стороны Каргбо.
    Он хотел упасть, чтобы заработать штрафной, поэтому не стал перепрыгивать лежащего вратаря, а специально тянул ногу по газону.
    Но что то пошло не так, и нога попала между ног вратаря.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 29.04.2021 07:47
    0
    Каргбо сам виноват в этой травме
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 07:24
    0
    Что скажете по судейству И Гельзин чего то молчит?))
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 07:23
    0
    Недоразумение ,а не футболист.Он смотрел куда бежал вообще.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 29.04.2021 09:43
    +3
    Maslyaspor, 29.04.2021 09:36
    Подивіться червону картку Забарному в матчі з Ворсклою , той самий оффсайд і намагання захисника вибити м'яч, гравець Ворскли вже бачив відмашку рефері , але все одно продовжив атаку , а потім Забарний підслизнувся і поїхав прямою ногою.Але , аж ніяк не умисно , але фол є фол. Начхати що він підслизнувся і було перед цим зафіксовано положення похзагрою . Тому припиніть куню писати. Тут випадок незумтсного нанесення важких тілесних пошкоджень.
    УЖАСНАЯ ТРАВМА ВАН ДЕЙКА.
    Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк получил травму в матче с Эвертоном в 5-м туре английской Премьер-лиги.
    На 6-й минуте встречи ван Дейк получил удар по ногам от голкипера Джордана Пикфорда в штрафной площади. Нидерландский центрбек не смог продолжить поединок, и на 11-й минуте вместо него на поле вышел Джо Гомес.
    Арбитр Майкл Оливер не стал назначать пенальти в этом эпизоде и не показал Пикфорду красную карточку, поскольку после просмотра повтора зафиксировал офсайд у ван Дейка."
    У нас другие правила чем в Англии???!
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 29.04.2021 08:07
    +1
    Подлости не было, но была хитрость со стороны Каргбо.
    Он хотел упасть, чтобы заработать штрафной, поэтому не стал перепрыгивать лежащего вратаря, а специально тянул ногу по газону.
    Но что то пошло не так, и нога попала между ног вратаря.
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 29.04.2021 09:47
    0
    скорейшего выздоровления
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 29.04.2021 07:47
    0
    Каргбо сам виноват в этой травме
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 07:24
    0
    Что скажете по судейству И Гельзин чего то молчит?))
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 29.04.2021 07:23
    0
    Недоразумение ,а не футболист.Он смотрел куда бежал вообще.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности