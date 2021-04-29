Алексей БЕЛИК: «Из-за одной ошибки судьи крест ставится на целом сезоне»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о спорном удалении голкипера «Зария» Николы Василя в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ против донецкого «Олимпика» (1:2).
«Виктор Скрипник еще довольно дипломатично и довольно осторожно высказался. Из-за одной ошибки судьи крест ставится на целом сезоне.
Если взять момент. В прямом эфире мы увидели, что рефери показал офсайд. Но мы даже не предполагали, что разговор будет идти об удалении, пока не увидели этот страшный момент в повторе.
Здесь была просто борьба. Для меня это не удаление. Для меня это страшный момент», — отметил Белик.
Источник — Футбол 1/2/3
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