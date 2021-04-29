Джо ХАРТ: «ПСЖ играл остро, но Манчестер Сити был стабильнее»

Специалист подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 29.04.2021 04:56
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Джо ХАРТ: «ПСЖ играл остро, но Манчестер Сити был стабильнее»
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний экс-вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, ныне выступающий за «Тоттенхэм», поделился впечатлениями о победе «горожан» над ПСЖ (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сити» был стабильнее. ПСЖ играл остро, но как только эта острота снижалась на один уровень, «Сити» тут же перехватывал инициативу», — отметил Харт.

Контракт Харта принадлежал «Манчестер Сити» с 2006 по 2018 годы.

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Источник — УЕФА

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