Зинченко получил хорошую оценку за матч с ПСЖ по версии WhoScored

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил высокую оценку за первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

Несмотря на то, что Зинченко вышел на замену вместо Канселу лишь на 61-й минуте встречи, он получил 6,8 балла. Это самая высокая оценка среди всех защитников «Манчестер Сити». На 64-й минуте матча Александр отметился результативной передачей на Кевина де Брюйне, который сделал счет 1:1.

Самую высокую оценку среди игроков двух команд получил 30-летний вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез — 8,7 балла.