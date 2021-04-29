Зинченко получил хорошую оценку за матч с ПСЖ по версии WhoScored

Украинский игрок «Манчестер Сити» отметился результативной передачей на Кевина де Брюйне

  • 29.04.2021 04:15
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Зинченко получил хорошую оценку за матч с ПСЖ по версии WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил высокую оценку за первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

Несмотря на то, что Зинченко вышел на замену вместо Канселу лишь на 61-й минуте встречи, он получил 6,8 балла. Это самая высокая оценка среди всех защитников «Манчестер Сити». На 64-й минуте матча Александр отметился результативной передачей на Кевина де Брюйне, который сделал счет 1:1.

Самую высокую оценку среди игроков двух команд получил 30-летний вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез — 8,7 балла.

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Источник — WhoScored.com

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