НЕЙМАР: «Мы проиграли битву, но не войну»

29-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в свою команду, верю, что мы можем быть лучше, чем были. Вперед, Париж. 1% шанс, 99% веры», — написал Неймар.

Неймар вышел на поле в стартовом составе ПСЖ и провел полный матч.