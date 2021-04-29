НЕЙМАР: «Мы проиграли битву, но не войну»

Форвард ПСЖ рассказал о поражении от «Манчестер Сити» (1:2)

  • 29.04.2021 03:51
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НЕЙМАР: «Мы проиграли битву, но не войну»
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в свою команду, верю, что мы можем быть лучше, чем были. Вперед, Париж. 1% шанс, 99% веры», — написал Неймар.

Неймар вышел на поле в стартовом составе ПСЖ и провел полный матч.

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Источник — Instagram

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