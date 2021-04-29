ФОТО. Игрок Зари изобразил судью Балакина в виде Джокера

25-летний иранский форвард «Зари» Шахаб Захеди очень недоволен судейством в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ с донецким «Олимпиком» (1:2).

«Надеюсь, ты будешь хорошо спать сегодня ночью», — написал Шахаб, комментируя фото главного арбитра встречи Николая Балакина, изображенного в виде известного киноперсонажа Джокера.

Сначала Балакин отменил гол игрока «Зари» Артема Громова после просмотра VAR, а затем удалил вратаря луганчан Николу Василя в спорной ситуации.