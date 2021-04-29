Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Манчестер Сити создал больше, чем ПСЖ»

Наставник парижской команды подвел итоги поражения от «горожан» (1:2)

  • 29.04.2021 02:24
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Манчестер Сити создал больше, чем ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер парижского ПСЖ Маурисио Почеттино поделился впечатлениями о поражении от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы видели сегодня два разных тайма. В первом тайме мы хорошо сыграли. Мы создавали моменты и заслуженно вышли вперед, а после перерыва лучше был «Сити». Забитые ими голы стали случайностью, но они создавали больше, чем мы. В итоге каждая команда провела по одному хорошему тайму.

Мы разочарованы двумя пропущенными мячами. Трудно принять то, что это произошло в полуфинале. Но во втором тайме «Сити» сыграл стабильнее. Было нелегко справляться с ними. Они действовали чуть более агрессивно. Нам было нелегко возвращать себе мяч.

В футболе нужно верить. Противостояние возобновится через шесть дней. Мы должны постараться забить и победить. Конечно, мы ощущаем давление, но нужно стараться», — отметил Почеттино.

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Источник — УЕФА

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