Агробизнес — Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 29 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины, в котором «Агробизнес» примет «Верес».
Матч пройдет в Волочиске на стадионе «Юность». Прямая трансляция встречи начнется в 16:00.
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Источник — ФК Агробизнес
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