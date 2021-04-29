КОЛЛАЖ ДНЯ. Уровень надежности: стенка ПСЖ

Футболисты парижской команды в матче с «Манчестер Сити» позволили отличиться Рияду Марезу

  • 29.04.2021 01:08
  • 728 просмотров
  • 1 комментарий
КОЛЛАЖ ДНЯ. Уровень надежности: стенка ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Паблик ftbl пошутил над стенкой парижского ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

Во втором тайме «Манчестер Сити» получил право на штрафной. К мячу подошел 30-летний Рияд Марез и сделал счет 2:1 в пользу своей команды, ударив сквозь развалившуюся «стенку».

«Уровень надежности: «стенка» ПСЖ», — прокомментировало коллаж издание.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Tasha19
    online
      Tasha19, 29.04.2021 01:26
    0
    Тонко)))
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 29.04.2021 01:26
    0
    Тонко)))
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