ФОТО. Как Манчестер Сити вырвал победу у ПСЖ в Париже

В первом полуфинале «Манчестер Сити» добыл волевую победу над «ПСЖ» (2:1), забив два мяча во втором тайме. «Горожане» перевернули все с ног на голову после того, как на поле появился Александр Зинченко.
Смотрите фотогалерею матча ПСЖ – Манчестер Сити
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Источник — Sport.ua
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