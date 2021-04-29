ФОТО. Как Манчестер Сити вырвал победу у ПСЖ в Париже

В первом полуфинале «Манчестер Сити» добыл волевую победу над «ПСЖ» (2:1), забив два мяча во втором тайме. «Горожане» перевернули все с ног на голову после того, как на поле появился Александр Зинченко.

Смотрите фотогалерею матча ПСЖ – Манчестер Сити