ВИДЕО. Точный удар со штрафного. Марез забил победный гол для Ман Сити

28 апреля в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Манчестер Сити» (1:2).
Точным ударом со штрафного Рияд Марез забил победный гол для Ман Сити.
ГОЛ! 1:2. Рияд Марез, 71 мин.
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Источник — Sport.ua
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