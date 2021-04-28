ВИДЕО. Зинченко сделал ассист, Де Брюйне забил странный гол навесом

В первом поединке 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» сравнял счет

  • 28.04.2021 23:33
  • 3226 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист, Де Брюйне забил странный гол навесом
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Манчестер Сити».

Кевин Де Брюйне забил странный гол, выполняя навесную передачу. При этом получилось, что украинец Александр Зинченко сделал голевую передачу.

ГОЛ! 1:1. Де Брюйне (ассист – Зинченко), 64 мин.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 28.04.2021 23:59
    0
    Да-а-а... Только на месте Де Брюйне (ближе к флангу) должен был быть Зинченко. А на месте Зинченко (ближе к центру) Де Брюйне отдал бы голевую передачу на Зину, который бы сделал подкрученную передачу на дальнюю штангу и забил бы голешник...
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 28.04.2021 23:57
    +3
    Асист конечно халява ещё та, но счёт на табло, а цифры не врут
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 28.04.2021 23:57
    +3
    Асист конечно халява ещё та, но счёт на табло, а цифры не врут
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 28.04.2021 23:59
    0
    Да-а-а... Только на месте Де Брюйне (ближе к флангу) должен был быть Зинченко. А на месте Зинченко (ближе к центру) Де Брюйне отдал бы голевую передачу на Зину, который бы сделал подкрученную передачу на дальнюю штангу и забил бы голешник...
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