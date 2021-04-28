ВИДЕО. Зинченко сделал ассист, Де Брюйне забил странный гол навесом

28 апреля в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Манчестер Сити».
Кевин Де Брюйне забил странный гол, выполняя навесную передачу. При этом получилось, что украинец Александр Зинченко сделал голевую передачу.
ГОЛ! 1:1. Де Брюйне (ассист – Зинченко), 64 мин.
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Источник — Sport.ua
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