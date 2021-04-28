ВИДЕО. Замкнул подачу с углового. Маркиньос открыл счет для ПСЖ

28 апреля в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Манчестер Сити».
Замкнув подачу с углового, Маркиньос ударом головой открыл счет для парижан.
ГОЛ! 1:0. Маркиньос, 15 мин.
Видеообзор первого тайма.
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Источник — Sport.ua
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