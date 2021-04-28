Андрей БОРЯЧУК: «Украли гол у меня и команды. Несправедливый результат»

Форвард надеялся на большее

  • 28.04.2021 21:52
  • 2585 просмотров
  • 5 комментариев
Андрей БОРЯЧУК: «Украли гол у меня и команды. Несправедливый результат»
© fcrukh.com

Форвард «Руха» Андрей Борячук разочарован ничьей 1:1 в матче УПЛ против «Львова». Игрок недоволен голом, который отменили арбитры.

«Хорошо хоть так закончили, но результат не считаю справедливым. Первый гол украли у меня и команды нашей. Обычная борьба была там. Судья увидел, что руки положил, но мы же не со связанными руками прыгаем. Считаю, чистый гол».

«Если бы засчитали этот мяч, то все иначе было бы», - считает Борячук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    sahka1981
    online
      sahka1981, 28.04.2021 22:21
    +2
    Владимир Копяк, 28.04.2021 22:08
    Парень, это Украина....
    Так этого парня в прошлом туре сбили до линии штрафной при 0-0, а судья вместо штрафного поставил пенальти, и что-то я не слышал что-бы этот парень возмущался...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.04.2021 22:08
    +2
    Парень, это Украина....
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 22:00
    -1
    До речі, суддівство у цьому матчі було нормальне!
    Я особисто претензій не маю!
    Ссылка
    Андрій Стадник
    online
      Андрій Стадник, 28.04.2021 21:59
    0
    Чиста гра рукою.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:56
    -1
    Федик погано впливає на гравців...
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 28.04.2021 22:21
    +2
    Владимир Копяк, 28.04.2021 22:08
    Парень, это Украина....
    Так этого парня в прошлом туре сбили до линии штрафной при 0-0, а судья вместо штрафного поставил пенальти, и что-то я не слышал что-бы этот парень возмущался...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.04.2021 22:08
    +2
    Парень, это Украина....
    Ссылка
    Андрій Стадник
    online
      Андрій Стадник, 28.04.2021 21:59
    0
    Чиста гра рукою.
    Ссылка
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