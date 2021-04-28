Иван ФЕДЫК: «Руху нужно было выигрывать. Времени не хватило»

Наставник не очень доволен ничьей в дерби

  • 28.04.2021 21:31
  • 251 просмотр
  • 2 комментария
Иван ФЕДЫК: «Руху нужно было выигрывать. Времени не хватило»
© fcrukh.com

«Рух» в матче УПЛ против ФК «Львов» сыграл 1:1, играя часть времени в большинстве. Игру прокомментировал наставник Иван Федык.

«Не хватило немного времени, чтобы забить второй гол. Ребят поблагодарил, молодцы. Соперник на старте был более заряжен, а мы потом проснулись и начали создавать моменты. В пропущенном голе виновата вся команда, и вся команда заслужила ничью. Понимали, что ФК «Львов» после гола сядет в оборону, поэтому провели замены и усилили атаку».

«Я не могу сказать, что мы должны были побеждать, но скажу, что просто времени не хватило. Я считаю, что нужно было выигрывать», - сказал Федык.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:38
    0
    Григорій Петрович, тільки сліпий не бачить, що Федик це сама слабка ланка у структурі клубу.
    Шукайте нормального тренера поки не пізно!
    Доки ви будете слухати цей брєд і відговорки ?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:36
    -1
    Йой, Іване, непозорсі, треба було ше вигнати 5 наших гравців і додати дві години !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:38
    0
    Григорій Петрович, тільки сліпий не бачить, що Федик це сама слабка ланка у структурі клубу.
    Шукайте нормального тренера поки не пізно!
    Доки ви будете слухати цей брєд і відговорки ?!
    Ссылка
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