Иван ФЕДЫК: «Руху нужно было выигрывать. Времени не хватило»

«Рух» в матче УПЛ против ФК «Львов» сыграл 1:1, играя часть времени в большинстве. Игру прокомментировал наставник Иван Федык.

«Не хватило немного времени, чтобы забить второй гол. Ребят поблагодарил, молодцы. Соперник на старте был более заряжен, а мы потом проснулись и начали создавать моменты. В пропущенном голе виновата вся команда, и вся команда заслужила ничью. Понимали, что ФК «Львов» после гола сядет в оборону, поэтому провели замены и усилили атаку».

«Я не могу сказать, что мы должны были побеждать, но скажу, что просто времени не хватило. Я считаю, что нужно было выигрывать», - сказал Федык.