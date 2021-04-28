Иван ФЕДЫК: «Руху нужно было выигрывать. Времени не хватило»

«Рух» в матче УПЛ против ФК «Львов» сыграл 1:1, играя часть времени в большинстве. Игру прокомментировал наставник Иван Федык.
«Не хватило немного времени, чтобы забить второй гол. Ребят поблагодарил, молодцы. Соперник на старте был более заряжен, а мы потом проснулись и начали создавать моменты. В пропущенном голе виновата вся команда, и вся команда заслужила ничью. Понимали, что ФК «Львов» после гола сядет в оборону, поэтому провели замены и усилили атаку».
«Я не могу сказать, что мы должны были побеждать, но скажу, что просто времени не хватило. Я считаю, что нужно было выигрывать», - сказал Федык.
Источник — Футбол 1/2/3
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