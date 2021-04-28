Виталий ВЕРНИДУБ: «Зарю обокрали. А Олимпик не получил удовольствие»

Защитник прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 28.04.2021 20:11
  • 5024 просмотра
  • 3 комментария
Виталий ВЕРНИДУБ: «Зарю обокрали. А Олимпик не получил удовольствие»
© zarya-lugansk.com

Защитник «Зари» Виталий Вернудуб прокомментировал поражение от «Олимпика» 1:2 в матче УПЛ. Игра запомнилась рядом спорных решений арбитра, который не засчитал гол Артема Громова, а затем удалил вратаря Николу Василя.

«Такое ощущение, что нас обокрали. Может, по игре были какие-то моменты, но на первый план выходит другое. Когда начинается весна, когда идет разделение мест, то появляются новые трактовки правил. Я много удалений видел, но такое мне тяжело комментировать. Василь не хотел нанести травму, чистая случайность. Каргбо желаем выздоровления, но это не красная. Тяжело о футболе говорить».

«Замена арбитра перед матчем? Говорили, что по семейным обстоятельствам. Надеюсь, что это правда. Мы, конечно, злимся и переживаем, но понимаем, что от нас мало что зависит. Многие скажут, что на судей всегда проигравшие обращают внимание. Но я уверен, что ребята «Олимпика» не получили никакого удовольствия от игры».

«Важнейшие три очка - да, но не удовольствие от футбола, когда такое происходит», - сказал Вернидуб.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 28.04.2021 20:52
    0
    в этом году Заря каждый раз, когда Шахтер теряет очки, тут же теряет их тоже
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 20:50
    0
    Архивное фото))) Квас Тарас уже не пьют. Там реклама ВЕЛЬТУМ.
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    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 20:45
    -1
    Одним меньше в атаке. Но ведь можно же было спокойно играть в защите на ничью.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 28.04.2021 20:52
    0
    в этом году Заря каждый раз, когда Шахтер теряет очки, тут же теряет их тоже
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 20:50
    0
    Архивное фото))) Квас Тарас уже не пьют. Там реклама ВЕЛЬТУМ.
    Ссылка
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