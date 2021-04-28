В четверг, 29 апреля, состоится первый поединок 1/2 финала Лиги Европы, в котором испанский «Вильярреал» примет лондонский «Арсенал».
Матч пройдет в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Серамика». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Вильярреал» — «Арсенал». Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы.
В прямом эфире поединок «Вильярреал» — «Арсенал» покажут «Футбол 2» и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вильярреал» — «Арсенал».
Источник — Sport.ua
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