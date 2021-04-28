Юрий БАТЮШИН: «Соперники Металлиста 1925 изучают нашу игру досконально»

Зимний новичок «Металлиста 1925» проанализировал последние матчи команды

  • 28.04.2021 17:44
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Юрий БАТЮШИН: «Соперники Металлиста 1925 изучают нашу игру досконально»
© metalist1925.com. Юрий Батюшин

Полузащитник «Металлиста 1925» Юрий Батюшин поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (1:0), а также рассказал о ближайшем матче против своей бывшей команды, «Горняка-Спорт».

По словам Батюшина, игра против «Авангарда» была сложной из-за организованный и массированный защиты соперника. «Непросто было играть против соперника, который всеми силами защищался, - говорит хавбек харьковчан. - У нас не было свободных зон для быстрых атак. Главное, что добились результата и получили три зачетные пункты. Победа на выезде дорогого стоит. Интересно было играть против краматорского коллектива. Думаю, что у этой команды хорошие перспективы на будущее».

Батюшин рассказал благодаря чему «Авангард» достиг прогресса в игре. «Игроки «Авангарда» борются на каждом участке поля, ответственно подходят к любому игровому эпизоду. Сейчас команда играет более организованно в защите. В первом круге выступали молодые ребята, а сейчас появились опытные игроки и это принесло свои результаты».

Опытный полузащитник проанализировал невысокую результативность команды в последних матчах - в четырех турах «Металлист 1925» забил лишь дважды. «Касаемо низкой результативности, то нет какой-то одной причины. Соперники против нас играют организованно, а в некоторых матчах просто не реализуем свои моменты. Мы прекрасно начали весеннюю часть сезона, а сейчас результаты несколько ухудшились. Нас соперники хорошо изучают. Однако, главное - что движемся без поражений. Если бы реализовали свои моменты, то продолжили бы свою победную серию. В том же матче с «Полесьем» могли как минимум семь мячей забивать, но не реализовали свои возможности», - объясняет Батюшин.

Новичок «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от матча против бывшей команды. «Горняк-Спорт» заслужил дебютную победу в весенней части сезона. Весной команда Жабченко хорошо играла, но в некоторых матчах не везло, а в других - не хватало опыта. Ожидаем сложной игры против хорошего соперника. Думаю, что на нашем замечательном газоне сможем сыграть в присущий для себя комбинационный футбол».

В «Горняк-Спорт» осталось несколько футболистов, с которыми играл Батюшин. «Кто играет на моей позиции в «Горняке-Спорт»? В последнем матче, кажется, играл Романов. Жабченко постоянно ротирует состав, ищет лучшие варианты», - резюмировал полузащитник «Металлиста 1925».

Напомним, матч 24 тура Первой лиги «Металлист 1925» - «Горняк-Спорт» состоится в четверг, 29 апреля, на стадионе ОСК «Металлист». Начало в 15:00.

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Источник — Sport.ua

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