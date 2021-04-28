Максим ШАЦКИХ: «Луческу не на что обижаться. Всем мил не будешь»

Член тренерского штаба киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о конфликте ультрас киевского клуба с главным тренером команды Мирчей Луческу.

«А кто против? Там же не все против.

Обижается ли Луческу? Я думаю, он — взрослый человек, обижаться ему не на что. Всем мил не будешь. Я думаю, он абсолютно спокойно к этому относится», — отметил Шацких.