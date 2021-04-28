ВИДЕО. Рамос готовится к возвращению на поле

35-летний капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос активно тренируется, готовясь к своему возвращению на поле.
«Чувствую себя лучше с каждым днем», — написал Серхио, комментируя видео своих тренировок.
Ранее сообщалось, что Рамос сдал положительный тест на коронавирус.
В текущем сезоне футболист провел за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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