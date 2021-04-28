ВИДЕО. Рамос готовится к возвращению на поле

Защитник мадридского «Реала» усиленно тренируется

  • 28.04.2021 16:45
  • 216 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Рамос готовится к возвращению на поле
© Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос активно тренируется, готовясь к своему возвращению на поле.

«Чувствую себя лучше с каждым днем», — написал Серхио, комментируя видео своих тренировок.

Ранее сообщалось, что Рамос сдал положительный тест на коронавирус.

В текущем сезоне футболист провел за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Gold11
    online
      Gold11, 28.04.2021 17:21
    0
    Да както по...уй. Чтото его слишком много, что в телевизоре, что в новостях. Заказуха.
    Ссылка
    Gold11
    online
      Gold11, 28.04.2021 17:21
    0
    Да както по...уй. Чтото его слишком много, что в телевизоре, что в новостях. Заказуха.
    Ссылка
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