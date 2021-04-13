Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заразился коронавирусом.
«Реал» уведомляет, что последний тест нашего игрока Серхио Рамоса на COVID-19 дал положительный результат», - сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что в данный момент Рамос травмирован и уже пропустил несколько недель.
В этом сезоне Рамос сыграл 15 матчей в ЛА Лиге, забил 2 мяча. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.
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Источник — ФК Реал Мадрид
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