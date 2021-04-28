В Оболони опровергли слухи об отставке Яковенко

Директор «Оболони» Александр Ризниченко прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Павла Яковенко:
«Не читайте, что пишет пресса. Это все слухи. Если будет что-то известно – в первую очередь оно появится на нашем сайте. Вся информация сразу появляется на сайте».
Напомним, сейчас «Оболонь» идет седьмой в турнирной таблице Первой лиги. Яковенко возглавляет команду с октября 2020 года.
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Источник — ТК Футбол
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