В Оболони опровергли слухи об отставке Яковенко

Директор «Оболони» Александр Ризниченко прокомментировал ситуацию

  • 28.04.2021 16:37
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В Оболони опровергли слухи об отставке Яковенко
© Footboom. Павел Яковенко

Директор «Оболони» Александр Ризниченко прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Павла Яковенко:

«Не читайте, что пишет пресса. Это все слухи. Если будет что-то известно – в первую очередь оно появится на нашем сайте. Вся информация сразу появляется на сайте».

Напомним, сейчас «Оболонь» идет седьмой в турнирной таблице Первой лиги. Яковенко возглавляет команду с октября 2020 года.

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Источник — ТК Футбол

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