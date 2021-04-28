Источник: Яковенко покинул пост главного тренера Оболони

Клуб Первой лиги остался без главного тренера

  • 28.04.2021 14:27
  • 1732 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Яковенко покинул пост главного тренера Оболони
© ua-football.com. Павел Яковенко

Павел Яковенко покинул пост главного тренера «Оболони». Об этом сообщает FootBoom. Причина прекращения сотрудничества между сторонами не называется.

Яковенко возглавил «Оболонь» в октябре 2020 года. Под его руководством команда в 17 матчах одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений, в том числе два в последних двух матчах.

Сейчас «Оболонь» идет седьмой в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч «Оболонь» проведет в пятницу, 30 апреля на выезде против «Кристалла».

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Источник — Footboom

(6 голосов)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 28.04.2021 14:43
    0
    Оболонь уже раз побыла в вышке,увидела что это такое и сказала хватит.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 28.04.2021 14:31
    +2
    Проблема клуба заключается в том что учредители ФК "Оболонь" не видят клуб в УПЛ, причина - деньги, а вернее не желание вкладывать в трансферы и ЗП ведомость повышать никто не желает. Был у руля Максимов были победы над ДК и Шахтёром, попросил для более серьезных задач усилить клуб трансферами, ему отказали, работай с тем что есть.. Вот собственно и всё что нужно знать о пивоварах.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 28.04.2021 14:31
    +2
    Проблема клуба заключается в том что учредители ФК "Оболонь" не видят клуб в УПЛ, причина - деньги, а вернее не желание вкладывать в трансферы и ЗП ведомость повышать никто не желает. Был у руля Максимов были победы над ДК и Шахтёром, попросил для более серьезных задач усилить клуб трансферами, ему отказали, работай с тем что есть.. Вот собственно и всё что нужно знать о пивоварах.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 28.04.2021 14:43
    0
    Оболонь уже раз побыла в вышке,увидела что это такое и сказала хватит.
    Ссылка
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