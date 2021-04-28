Источник: Яковенко покинул пост главного тренера Оболони

Павел Яковенко покинул пост главного тренера «Оболони». Об этом сообщает FootBoom. Причина прекращения сотрудничества между сторонами не называется.

Яковенко возглавил «Оболонь» в октябре 2020 года. Под его руководством команда в 17 матчах одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений, в том числе два в последних двух матчах.

Сейчас «Оболонь» идет седьмой в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч «Оболонь» проведет в пятницу, 30 апреля на выезде против «Кристалла».