Олимпик – Заря. Известны стартовые составы

Сегодня «Олимпик» в перенесенном матче 10-го тура УПЛ примет «Зарю». Начало матча – в 17:00.
Стали известны составы команд на матч:
«Олимпик»: Кичак, Драме, Векляк, Пасич, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Тейшейра, Таллес, Нкенг, Каргбо
«Заря»: Василь, Руфати, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс, Цвек, Кочергин, Хомченовский, Лунев, Громов, Шахаб
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Источник — УПЛ
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