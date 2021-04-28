Фабио КАПЕЛЛО: «Думал, контратаковать будет Челси, а не Реал»

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов «Реал» - «Челси» (1:1):

«Челси» даже не пытался найти свободные зоны в центре поля. Если не считать сейва Куртуа после удара Вернера, вратари вообще не спасали в этой игре. Я ожидал, что «Челси» будет играть на контратаках, а увидел это в исполнении мадридского «Реала». Да, первая половина встречи была интересной, а вторая – немного иной.

Бензема? Я думаю, что сейчас он входит в тройку лучших нападающих мира после Левандовски и Кейна. За Холандом будущее, но остальные играют в более крупных клубах.

Бензема сделал сегодня две великие вещи, одна из которых — гол. Он является отличным ориентиром для «Реала», он бежал за двоих, даже за Каземиро, которого, похоже, не было на поле. Я никогда не видел его таким сильным, как сегодня».