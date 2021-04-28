Микель АРТЕТА: «Прогресс Вильярреала впечатляет»

Наставник «Арсенала» готовится к поединку с испанским клубом в 1/2 финала Лиги Европы

  • 28.04.2021 15:36
  • 248 просмотров
  • 1 комментарий
Микель АРТЕТА: «Прогресс Вильярреала впечатляет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

«Я очень рад предстоящему матчу. У нас тяжелый соперник, однако мы очень довольны, что сыграем в полуфинале.

Прогресс «Вильярреала» в последние 10-15 лет впечатляет. Команду возглавляли разные тренеры, но она оставалась верна своим принципам. Унай [Эмери] сделал «Вильярреал» очень заметным в этом турнире. Из того что я видел, прежде всего бросаются в глаза игровые идеи: команда знает, что делать с мячом и как играть без мяча. У них есть игроки, способные решить судьбу матча в любую минуту, и они умеют менять тактику по ходу встречи», — отметил Артета.

Поединок «Вильярреал» — «Арсенал» состоится в четверг, 29 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 28.04.2021 15:50
    0
    Ну не знаю, тут местные Ыкспэрды пишут что позор ДК, мол не прошли мёртвую команду, да и как команду - такое, сборище людей )))
    А тут такое от тренера Арсенала... Кому же верить ?)
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 28.04.2021 15:50
    0
    Ну не знаю, тут местные Ыкспэрды пишут что позор ДК, мол не прошли мёртвую команду, да и как команду - такое, сборище людей )))
    А тут такое от тренера Арсенала... Кому же верить ?)
    Ссылка
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