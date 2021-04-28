Микель АРТЕТА: «Прогресс Вильярреала впечатляет»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы против испанского «Вильярреала».

«Я очень рад предстоящему матчу. У нас тяжелый соперник, однако мы очень довольны, что сыграем в полуфинале.

Прогресс «Вильярреала» в последние 10-15 лет впечатляет. Команду возглавляли разные тренеры, но она оставалась верна своим принципам. Унай [Эмери] сделал «Вильярреал» очень заметным в этом турнире. Из того что я видел, прежде всего бросаются в глаза игровые идеи: команда знает, что делать с мячом и как играть без мяча. У них есть игроки, способные решить судьбу матча в любую минуту, и они умеют менять тактику по ходу встречи», — отметил Артета.

Поединок «Вильярреал» — «Арсенал» состоится в четверг, 29 апреля, в 22:00 по киевскому времени.