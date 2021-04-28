Александр ИЛЬЮЩЕНКОВ: «Будем делать все, чтобы добыть очки в матче с Рухом»

Голкипер «Львова» Александр Ильющенков поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Руха».

«Дерби – это больше название для болельщиков. Для нас, футболистов, это больше календарная игра. Мы будем максимально настроены на этот матч, в принципе, как и на все остальные. «Рух» очень хорошая команда и видно, что сейчас немного набралась уверенности. Мы их очень уважаем и будем делать все, чтобы добыть очки в этом матче. Кто фаворит этого матча? Тут уже как Бог поможет», - сказал Ильющенков.

Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.