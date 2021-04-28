Александр БАНДУРА: «Пока дерби Руха и Львова в зародыше»

Вратарь «Руха» – о предстоящем матче

  • 28.04.2021 14:16
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Александр БАНДУРА: «Пока дерби Руха и Львова в зародыше»
© ФК Рух. Александр Бандура

Вратарь львовского «Руха» Александр Бандура поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

«Для меня главное, чтобы наша команда набрала очки, был положительный результат и мы остались в УПЛ. Да, я был в ФК «Львов», у меня остались хорошие отношения с руководством клуба, с игроками. Да, это дерби только рождается, нет таковой фан базы ни у одной, ни у второй команды, поэтому еще нет такой стычки. Пока это все в зародыше. Тут только сам Бог знает, чего ожидать от матча», - заявил Бандура.

Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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