Александр БАНДУРА: «Пока дерби Руха и Львова в зародыше»

Вратарь львовского «Руха» Александр Бандура поделился ожиданиями от перенесенного матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

«Для меня главное, чтобы наша команда набрала очки, был положительный результат и мы остались в УПЛ. Да, я был в ФК «Львов», у меня остались хорошие отношения с руководством клуба, с игроками. Да, это дерби только рождается, нет таковой фан базы ни у одной, ни у второй команды, поэтому еще нет такой стычки. Пока это все в зародыше. Тут только сам Бог знает, чего ожидать от матча», - заявил Бандура.

Матч «Львов» – «Рух» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 19:00.