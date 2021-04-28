Владислав КОЧЕРГИН: «Хотелось бы оказаться на втором месте»

Хавбек «Зари» – о возможности завоевать серебряные медали

  • 28.04.2021 13:55
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Владислав КОЧЕРГИН: «Хотелось бы оказаться на втором месте»
© ФК Заря. Владислав Кочергин

Полузащитник луганской «Зари» Владислав Кочергин поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Олимпика».

«Наша задача - выходить и выигрывать, а там уже будет видно. Это «Шахтер» должен снова оступиться, чтобы мы включились в борьбу за «серебро». Посмотрим, как будет складываться ситуация. Конечно, хотелось бы оказаться на втором месте. В прошлом сезоне немного не хватило. В этом году надеюсь, что у нас получится», - сказал Кочергин.

Матч «Олимпик» – «Заря» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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