Владислав КОЧЕРГИН: «Хотелось бы оказаться на втором месте»

Полузащитник луганской «Зари» Владислав Кочергин поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Олимпика».

«Наша задача - выходить и выигрывать, а там уже будет видно. Это «Шахтер» должен снова оступиться, чтобы мы включились в борьбу за «серебро». Посмотрим, как будет складываться ситуация. Конечно, хотелось бы оказаться на втором месте. В прошлом сезоне немного не хватило. В этом году надеюсь, что у нас получится», - сказал Кочергин.

Матч «Олимпик» – «Заря» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 17:00.