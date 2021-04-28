Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Нам нужны 3 очка»

Полузащитник «Зари» – о предстоящем матче с «Олимпиком»

  • 28.04.2021 13:35
  • 441 просмотр
  • 1 комментарий
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Нам нужны 3 очка»
© Футбол 1/2/3. Дмитрий Иванисеня

Хавбек луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Олимпика».

«Всегда тяжело с одним соперником играть два матча подряд. Они, как и мы, будут разбирать ошибки. Мы готовимся и нам нужны 3 очка.

Тяжело, когда ты будешь играть через два дня на третий. На то у нас есть медицинский персонал и массажисты, которые прилагают усилия, чтобы команда как можно быстрее восстановилась. Тяжелых тренировок не было, поскольку уже совсем скоро игра. Мы больше уделили внимание восстановлению.

Мы еще третье место за собой не забронировали, поэтому будем идти от игры к игре, добывать по 3 очка, а дальше посмотрим», - сказал Иванисеня.

Матч «Олимпик» – «Заря» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 28.04.2021 13:50
    0
    сольют шахте второе место как и в прошлом году динамовцам
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 28.04.2021 13:50
    0
    сольют шахте второе место как и в прошлом году динамовцам
    Ссылка
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