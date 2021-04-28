Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Нам нужны 3 очка»

Хавбек луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Олимпика».

«Всегда тяжело с одним соперником играть два матча подряд. Они, как и мы, будут разбирать ошибки. Мы готовимся и нам нужны 3 очка.

Тяжело, когда ты будешь играть через два дня на третий. На то у нас есть медицинский персонал и массажисты, которые прилагают усилия, чтобы команда как можно быстрее восстановилась. Тяжелых тренировок не было, поскольку уже совсем скоро игра. Мы больше уделили внимание восстановлению.

Мы еще третье место за собой не забронировали, поэтому будем идти от игры к игре, добывать по 3 очка, а дальше посмотрим», - сказал Иванисеня.

Матч «Олимпик» – «Заря» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 17:00.