Динамо в среду начнет подготовку к завершающим матчам сезона

В воскресенье, 25 апреля, победив дома «Ингулец», киевское «Динамо» досрочно, за три тура до завершения Премьер-лиги, завоевало первый за пять лет титул чемпионов Украины.

После матча на «Олимпийском» состоялось торжественное вручение кубка и медалей, после чего празднование продолжилось и в раздевалке.

После матча Мирча Луческу предоставил команде два выходных дня. Вновь динамовцы соберутся на клубной базе в Конче-Заспе в среду ближе к вечеру и проведут тренировку.

Впереди у киевлян четыре официальных матча до завершения сезона, среди которых матч за еще один трофей – Кубок Украины. Отметим, что все они - выездные:

1 мая. Полтава. УПЛ. «Ворскла» - «Динамо»

5 мая. Мариуполь. УПЛ. «Мариуполь» - «Динамо»

9 мая. Ковалевка. УПЛ. «Колос» - «Динамо»

13 мая. Тернополь. КУ. «Заря» - «Динамо»

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