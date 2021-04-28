Источник: Луческу провел продолжительную встречу с Суркисами

Киевское «Динамо», отдохнув два дня после победы над «Ингульцом» из Петрово (5:0), начало подготовку к игре 24 тура УПЛ против «Ворсклы».



К оставшимся играм чемпионата и финалу Кубка динамовцы будут готовиться в сильнейшей составе, в досрочный отпуск никого из подопечных Мирча Луческу не отпускал.



Кроме того сообщается, в эти дни, после завоевания командой чемпионских медалей, состоялась личная и продолжительная встреча между владельцами столичного клуба братьями Суркисами и главным тренером команды Мирчей Луческу. Руководство «Динамо» поблагодарило специалиста за проделанную работу в чемпионате и выразило полную поддержку румынскому тренеру и на будущий сезон.



Напомним, что в июле прошлого года «Динамо» подписало контракт с Мирчей Луческу на два года с опцией пролонгации еще на год.



В прошлое воскресенье «Динамо» официально стало победителем УПЛ сезона-2020/2021.