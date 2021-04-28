Источник: Луческу провел продолжительную встречу с Суркисами

Киевское «Динамо», отдохнув два дня после победы над «Ингульцом» из Петрово (5:0), начало подготовку к игре 24 тура УПЛ против «Ворсклы».
К оставшимся играм чемпионата и финалу Кубка динамовцы будут готовиться в сильнейшей составе, в досрочный отпуск никого из подопечных Мирча Луческу не отпускал.
Кроме того сообщается, в эти дни, после завоевания командой чемпионских медалей, состоялась личная и продолжительная встреча между владельцами столичного клуба братьями Суркисами и главным тренером команды Мирчей Луческу. Руководство «Динамо» поблагодарило специалиста за проделанную работу в чемпионате и выразило полную поддержку румынскому тренеру и на будущий сезон.
Напомним, что в июле прошлого года «Динамо» подписало контракт с Мирчей Луческу на два года с опцией пролонгации еще на год.
В прошлое воскресенье «Динамо» официально стало победителем УПЛ сезона-2020/2021.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Но необходимо брать готовых игроков.
Есть отличный момент группа лч.
Это очень солидный бонус.
На мой взгляд это 5 позиций.
Левый бек Правый вингер Опорник, чистая 10-ка и нападающий.
Но необходимо брать готовых игроков.
Есть отличный момент группа лч.
Это очень солидный бонус.
На мой взгляд это 5 позиций.
Левый бек Правый вингер Опорник, чистая 10-ка и нападающий.
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