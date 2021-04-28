Источник: Луческу провел продолжительную встречу с Суркисами

Руководство «Динамо» поблагодарило румынского специалиста за проделанную работу

  • 28.04.2021 11:51
  • 4483 просмотра
  • 4 комментария
Источник: Луческу провел продолжительную встречу с Суркисами
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо», отдохнув два дня после победы над «Ингульцом» из Петрово (5:0), начало подготовку к игре 24 тура УПЛ против «Ворсклы».
 
К оставшимся играм чемпионата и финалу Кубка динамовцы будут готовиться в сильнейшей составе, в досрочный отпуск никого из подопечных Мирча Луческу не отпускал.
 
Кроме того сообщается, в эти дни, после завоевания командой чемпионских медалей, состоялась личная и продолжительная встреча между владельцами столичного клуба братьями Суркисами и главным тренером команды Мирчей Луческу. Руководство «Динамо» поблагодарило специалиста за проделанную работу в чемпионате и выразило полную поддержку румынскому тренеру и на будущий сезон.
 
Напомним, что в июле прошлого года «Динамо» подписало контракт с Мирчей Луческу на два года с опцией пролонгации еще на год.
 
В прошлое воскресенье «Динамо» официально стало победителем УПЛ сезона-2020/2021.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 28.04.2021 12:40
    -1
    "...і висловило повну підтримку румунському тренеру і на майбутній сезон" - А ТРАНСФЕРИ ДЕ ? (аля денег нет, держитесь...)
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 28.04.2021 12:29
    0
    Без підсилення команді не має що робити в ЛЧ,
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.04.2021 12:01
    +2
    Если стрельнут на евро Циганков и Миколенко надо отпускать.
    Но необходимо брать готовых игроков.
    Есть отличный момент группа лч.
    Это очень солидный бонус.
    На мой взгляд это 5 позиций.
    Левый бек Правый вингер Опорник, чистая 10-ка и нападающий.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 28.04.2021 12:00
    0
    62, 71, 72, 75
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.04.2021 12:01
    +2
    Если стрельнут на евро Циганков и Миколенко надо отпускать.
    Но необходимо брать готовых игроков.
    Есть отличный момент группа лч.
    Это очень солидный бонус.
    На мой взгляд это 5 позиций.
    Левый бек Правый вингер Опорник, чистая 10-ка и нападающий.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 28.04.2021 12:29
    0
    Без підсилення команді не має що робити в ЛЧ,
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 28.04.2021 12:00
    0
    62, 71, 72, 75
    Ссылка
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