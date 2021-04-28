Голкипер киевского Динамо успешно прооперирован в Мюнхене

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет был успешно прооперирован в Мюнхене и уже в понедельник вернулся в Киев.

Напомним, Руслану понадобилось хирургическое вмешательство в связи с травмой плеча.

Как сообщил главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун, Руслан уже начал проходить раннюю послеоперационную реабилитацию на клубной базе. В общую группу голкипер сможет вернуться приблизительно через три месяца, то есть к началу нового сезона.

В нынешнем сезоне 19-летний вратарь провел за первую команду «Динамо» три матча в Премьер-лиге, а также выездной поединок Лиги чемпионов с «Барселоной».