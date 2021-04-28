Голкипер киевского Динамо успешно прооперирован в Мюнхене

Руслану Нещерету понадобилось хирургическое вмешательство в связи с травмой плеча

  • 28.04.2021 12:47
  • 2435 просмотров
  • 1 комментарий
Голкипер киевского Динамо успешно прооперирован в Мюнхене
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет был успешно прооперирован в Мюнхене и уже в понедельник вернулся в Киев.

Напомним, Руслану понадобилось хирургическое вмешательство в связи с травмой плеча.

Как сообщил главный врач киевского «Динамо» Андрей Шморгун, Руслан уже начал проходить раннюю послеоперационную реабилитацию на клубной базе. В общую группу голкипер сможет вернуться приблизительно через три месяца, то есть к началу нового сезона.

В нынешнем сезоне 19-летний вратарь провел за первую команду «Динамо» три матча в Премьер-лиге, а также выездной поединок Лиги чемпионов с «Барселоной».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.04.2021 12:57
    +2
    Здоров'я хлопцю!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.04.2021 12:57
    +2
    Здоров'я хлопцю!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности