Нещерета ждет операция. Вратарь Динамо отправился в Мюнхен

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет отправился в Мюнхен, где ему будет проведено хирургическое вмешательство.
Операция запланирована на пятницу, 23 апреля. У Руслана травма плеча, это повреждение он получил во время тренировки.
По предварительным прогнозам медицинского штаба «Динамо», ориентировочный срок восстановления – около трех месяцев. Однако более точные сроки станут известны уже после операции.
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Источник — ФК Динамо Киев
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