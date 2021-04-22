Нещерета ждет операция. Вратарь Динамо отправился в Мюнхен

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет отправился в Мюнхен, где ему будет проведено хирургическое вмешательство.

Операция запланирована на пятницу, 23 апреля. У Руслана травма плеча, это повреждение он получил во время тренировки.

По предварительным прогнозам медицинского штаба «Динамо», ориентировочный срок восстановления – около трех месяцев. Однако более точные сроки станут известны уже после операции.