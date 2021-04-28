Орест ЛЕБЕДЕНКО: «Нам нужно сделать все, чтобы остаться в Премьер-лиге»

Защитник «Олимпика» – о борьбе за выживание

  • 28.04.2021 12:51
  • 543 просмотра
  • 1 комментарий
Орест ЛЕБЕДЕНКО: «Нам нужно сделать все, чтобы остаться в Премьер-лиге»
© ФК Олимпик. Орест Лебеденко

Защитник донецкого «Олимпика» Орест Лебеденко поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

«Это футбол: сегодня мы боремся за что-то, а завтра вылетаем, послезавтра снова боремся. Тем-то он и интересен для людей. Нам нужно сделать все, чтобы остаться в Премьер-лиге. На оставшиеся 4 матча мы настроимся на 100 процентов. Нам обидно проигрывать - 9 матчей без побед - это психологически тяжело. Черная полоса не может быть всегда. Когда-то это закончиться, и я надеюсь, уже в ближайших матчах. 

Мы разобрали наши ошибки в последней игре и готовимся сыграть по-другому против Зари. Не могу сказать, что мы готовим сюрпризы, просто лучше разобрали игру «Зари», тем более, что два дня назад играли против них. Где-то нам не удалось воспользоваться подсказками тренера, которые были в прошлой игре. Сейчас попробуем ими лучше воспользоваться», - сказал Лебеденко.

Матч «Олимпик» – «Заря» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 28.04.2021 13:02
    0
    А може краще заняти останнє місце і зникнути з футбольної карти України?!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 28.04.2021 13:02
    0
    А може краще заняти останнє місце і зникнути з футбольної карти України?!
    Ссылка
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