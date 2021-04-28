Орест ЛЕБЕДЕНКО: «Нам нужно сделать все, чтобы остаться в Премьер-лиге»

Защитник донецкого «Олимпика» Орест Лебеденко поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари».

«Это футбол: сегодня мы боремся за что-то, а завтра вылетаем, послезавтра снова боремся. Тем-то он и интересен для людей. Нам нужно сделать все, чтобы остаться в Премьер-лиге. На оставшиеся 4 матча мы настроимся на 100 процентов. Нам обидно проигрывать - 9 матчей без побед - это психологически тяжело. Черная полоса не может быть всегда. Когда-то это закончиться, и я надеюсь, уже в ближайших матчах.

Мы разобрали наши ошибки в последней игре и готовимся сыграть по-другому против Зари. Не могу сказать, что мы готовим сюрпризы, просто лучше разобрали игру «Зари», тем более, что два дня назад играли против них. Где-то нам не удалось воспользоваться подсказками тренера, которые были в прошлой игре. Сейчас попробуем ими лучше воспользоваться», - сказал Лебеденко.

Матч «Олимпик» – «Заря» состоится в среду, 28 апреля. Начало в 17:00.